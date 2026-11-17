Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 17 ноября, официально объявил о своем решении сложить полномочия.

Как передает Report со ссылкой на монгольское Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ, об этом он заявил на брифинге для представителей прессы.

"Как вы все знаете, в течение последнего месяца некоторые преступные группы безрассудно нападают на честь и институт президента Монголии, порочат его репутацию. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим", - сказал он.

В соответствии с Конституцией Монголии, в случае отставки, отстранения или смерти президента парламент принимает решение о прекращении его полномочий. До избрания нового главы государства его обязанности исполняет спикер парламента. Досрочные президентские выборы должны пройти в течение четырех месяцев.