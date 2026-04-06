ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено более 2,2 тыс. га территории

На освобожденных территориях Азербайджана с 30 марта по 5 апреля обнаружены и обезврежены 34 противотанковые, 83 противопехотные мины, 2254 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищено 2278,1 га территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации селах Баганыс Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Гызылгаджылы Газахского района.