    • 06 апреля, 2026
    • 13:20
    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено более 2,2 тыс. га территории

    На освобожденных территориях Азербайджана с 30 марта по 5 апреля обнаружены и обезврежены 34 противотанковые, 83 противопехотные мины, 2254 неразорвавшихся боеприпаса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищено 2278,1 га территории.

    Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации селах Баганыс Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Гызылгаджылы Газахского района.

    Ötən həftə 2278 hektar ərazi minalardan təmizlənib
    Over 2,200 explosives cleared in Azerbaijan in one week

    Последние новости

    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Другие страны
    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    Лента новостей