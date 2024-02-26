ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежены свыше 250 мин и НРБ

Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 19 по 25 февраля на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 44 противотанковые мины, 95 противопехотных мин и 112 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 945,7 га.

Операции по разминированию ведутся ANAMA, Минобороны, МЧС и Государственной пограничной службой.