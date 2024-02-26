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ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежены свыше 250 мин и НРБ

ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежены свыше 250 мин и НРБ Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 16:19
ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежены свыше 250 мин и НРБ

Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 19 по 25 февраля на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 44 противотанковые мины, 95 противопехотных мин и 112 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 945,7 га.

Операции по разминированию ведутся ANAMA, Минобороны, МЧС и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Another 139 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilən ərazilərdə 139 mina aşkarlanıb

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