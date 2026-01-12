ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 875 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 5 по 11 января обнаружены и обезврежены 25 противотанковых, 152 противопехотные мины и 636 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 875,1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.