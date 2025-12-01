ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. га
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 13:14
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в ноябре были обезврежены 208 противотанковых, 575 противопехотных мин и 6 510 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 6432,9 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
