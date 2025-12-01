Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. га

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:14
    ANAMA: В ноябре от мин очищена территория площадью более 6 тыс. га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в ноябре были обезврежены 208 противотанковых, 575 противопехотных мин и 6 510 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 6432,9 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование Карабах Восточный Зангезур
    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    Over 6,000 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands last month
    Elvis

    Последние новости

    13:49

    Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

    Другие страны
    13:45

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек

    Другие страны
    13:44

    Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере

    Финансы
    13:43

    В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

    Здоровье
    13:40

    Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

    Другие страны
    13:38

    Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом

    Наука и образование
    13:37

    Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года

    Внешняя политика
    13:34

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня

    Другие страны
    13:32

    Азербайджан и ОАЭ создадут подкомитеты по пяти ключевым направлениям сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей