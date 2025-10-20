Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 11:20
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 13 по 19 октября обезврежены 69 противотанковых, 61 противопехотная мина и 2 000 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1587.8 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование
    Ötən həftə 1587 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    Over 1,587 hectares of Azerbaijan's liberated areas cleared of mines past week

    Последние новости

    11:45

    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

    Внутренняя политика
    11:45

    Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

    Происшествия
    11:40

    Мэр Гюмри и еще семь человек обвиняются в получении взяток - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:36

    В Ханкенди, Агдере и Ходжалы обосновались более 1 тыс. семей бывших вынужденных переселенцев

    Карабах
    11:35

    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

    В регионе
    11:34

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:28

    Болельщикам "Карабаха" выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании

    Футбол
    11:20

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

    Внутренняя политика
    11:12

    На освобожденных территориях установлены солнечные панели мощностью более 5 тыс. кВт

    Энергетика
    Лента новостей