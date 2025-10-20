ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га
Внутренняя политика
- 20 октября, 2025
- 11:20
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 13 по 19 октября обезврежены 69 противотанковых, 61 противопехотная мина и 2 000 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1587.8 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
