ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1587 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 13 по 19 октября обезврежены 69 противотанковых, 61 противопехотная мина и 2 000 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1587.8 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.