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Алиш Биннатов: Моя мечта, связанная с Забухом, воплощается в жизнь

Алиш Биннатов: Моя мечта, связанная с Забухом, воплощается в жизнь Моя мечта, связанная с Забухом, воплощается в жизнь.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 08:43
Алиш Биннатов: Моя мечта, связанная с Забухом, воплощается в жизнь

Моя мечта, связанная с Забухом, воплощается в жизнь.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Али Биннатов перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Он отметил, что покинул родное село в 28-летнем возрасте.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов и ниспошлет исцеления нашим гази. Выражаю благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого были освобождены наши земли. Я уже устроился на работу в Лачыне. Там для нас созданы все условия. Армяне некогда разрушили наши дома, но сегодня село отстроено заново, мы очень рады этому", - добавил А.Биннатов.

Напомним, что сегодня в Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 96 семей или 382 человек.

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Версия на азербайджанском языке Əliş Binnətov: “Zabuxla bağlı arzularım həyata keçir”

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