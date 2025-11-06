Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Алимамед Нуриев: В Азербайджане пока не готовится новая амнистия

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:38
    Алимамед Нуриев: В Азербайджане пока не готовится новая амнистия

    Подготовка к очередной амнистии в Азербайджане в настоящее время не ведется, в целом вопрос находится в компетенции Милли Меджлиса.

    Об этом в комментарии для Report заявил член Комиссии по помилованию Алимамед Нуриев.

    По его словам, в обществе периодически звучат различные предложения относительно амнистии, однако на данный какой-либо подготовки к этому нет.

    "Вопрос об амнистии находится в компетенции Милли Меджлиса. Обычно такие решения принимаются с интервалом в четыре–пять лет. Последний закон об амнистии был принят в 2021 году", - отметил Нуриев.

    амнистия Милли Меджлис
    Əliməmməd Nuriyev: Hazırda amnistiya ilə bağlı hazırlıq yoxdur

    Последние новости

    14:02

    Daily Mail о матче "Карабах"-"Челси": Жесткий урок, который предстоит усвоить команде Энцо Марески

    Футбол
    13:57

    Израиль не отправит делегацию на климатическую конференцию COP30

    Другие страны
    13:56

    Реставрация Лувра обойдется в более чем 1 млрд евро

    Это интересно
    13:52

    Орхан Назарли: В Азербайджане молодежи на рынке труда могут предоставить налоговые льготы

    Бизнес
    13:48

    Официальный сайт ОТГ стал доступен на родных языках всех стран-участниц

    В регионе
    13:45
    Фото
    Видео

    В Баку состоялась генеральная репетиция парада Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    13:40

    Кац поручил армии превратить границу с Египтом в "закрытую военную зону"

    Другие страны
    13:40

    Депутат: Для создающих новые рабочие места предпринимателей надо предоставить льготы

    Бизнес
    13:40

    Правительство Армении готово выкупить "Элсети" или сохранить решающий голос в управлении

    В регионе
    Лента новостей