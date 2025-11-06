Алимамед Нуриев: В Азербайджане пока не готовится новая амнистия

Подготовка к очередной амнистии в Азербайджане в настоящее время не ведется, в целом вопрос находится в компетенции Милли Меджлиса.

Об этом в комментарии для Report заявил член Комиссии по помилованию Алимамед Нуриев.

По его словам, в обществе периодически звучат различные предложения относительно амнистии, однако на данный какой-либо подготовки к этому нет.

"Вопрос об амнистии находится в компетенции Милли Меджлиса. Обычно такие решения принимаются с интервалом в четыре–пять лет. Последний закон об амнистии был принят в 2021 году", - отметил Нуриев.