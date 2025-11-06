İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Əliməmməd Nuriyev: Hazırda amnistiya ilə bağlı hazırlıq yoxdur

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:47
    Əliməmməd Nuriyev: Hazırda amnistiya ilə bağlı hazırlıq yoxdur

    Hazırda ölkədə amnistiya ilə bağlı hazırlıq yoxdur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Konstitusiya" Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, Əfv Komissiyasının üzvü Əliməmməd Nuriyev deyib.

    O, bu məsələ ilə bağlı müxtəliflər təkliflərin səsləndirildiyini vurğulayıb:

    "Bu il konstitusiyanın 30-cu, Vətən müharibəsindəki zəfərimizin isə beşinci ildönümüdür. Amnistiyanın qəbul edilməsi Milli Məclisə aid məsələdir. Ümumiyyətlə, amnistiya haqqında qərar dörd-beş illik fasilələrlə qəbul olunur. Sonuncu amnistiya qərarı 2021-ci ildə qəbul edilib. Növbəti amnistiya qərarının qəbulu üçün zəruri şərtlər də var. Bununla belə, müvafiq qərarın nə vaxt qəbul ediləcəyi məlum deyil".

    Fond rəhbəri indiyə qədər Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən 33, Prezident İlham Əliyev tərəfindən isə 37 əfv sərəncamının imzalandığını, o sənədlərin 10 mindən çox məhkuma şamil edildiyini xatırladıb:

    "Sonuncu əfv sərəncamı bu il imzalanıb. Hazırda Əfv Komissiyasının Katibliyi fasiləsiz işləyir, müvafiq məlumatlar toplanır".

    İlham Əliyev Milli Məclis amnistiya əfv sərəncamı

    Son xəbərlər

    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    13:13

    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    13:06

    Tahir Mirkişili: "Maaşı artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara güzəştlər tətbiq edilsin"

    Biznes
    13:06

    Bu il BTC əsaslı xərclərini 79 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti