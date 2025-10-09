Али Нагиев: После освобождения Карабаха эксгумированы останки почти 800 человек

Азербайджан после освобождения территорий от оккупации эксгумировал останки около 800 человек, предположительно пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.

"В ходе систематических раскопок на освобожденных территориях были обнаружены 29 массовых захоронений. При участии представителей следственных органов эксгумированы останки 218 человек", – отметил Нагиев.

Помимо плановых поисковых работ, значительное количество останков было обнаружено в процессе восстановления региона. "В ходе масштабных строительных работ и других неотложных мероприятий найдены останки 342 человек", – добавил председатель Госкомиссии.

Еще 210 останков были эксгумированы из неопознанных могил павших в Первой Карабахской войне. Эти захоронения были обнаружены на 31 кладбище в 20 городах и районах республики.