Али Гасанов: В Азербайджане завершился переходный период и начался новый этап общественно-политической трансформации

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Несмотря на провокации внутренних и внешних кругов, придерживающихся антиазербайджанской позиции, восстановление в стране общественно-политической стабильности Гейдаром Алиевым создало выгодные условия для проведения демократических реформ, что сыграло важную роль в ускоренном процессе государственного строительства и формировании нового экономико-политического режима".
Как сообщает Report, об этом в статье в газете "Азербайджан" заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, член совета правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Гасанов.
Он отметил, что в первые годы прихода к власти Гейдара Алиева политические угрозы, направленные против национального единства, требовали серьезного решения вопросов внутренней стабильности в республике, обеспечения общественно-политической и социально-этнической безопасности, создания гражданской солидарности и других: "Поэтому при проведении политических реформ одним из важных факторов стало обеспечение общественно-политической и социально-этнической безопасности, что является неотъемлемой частью системы внутренней безопасности, изучение влияния на интересы народа коренных изменений в обществе".
Помощник президента отметил, что политические реформы обусловили занятие своего важного места в обществе принципа конструктивного сотрудничества и солидарности, а это одна из основных черт, характеризующих демократическую политическую систему: "Общенациональный лидер принимал независимую позицию каждого, право на иное мышление, даже чрезмерно закрывал глаза на необоснованную критику оппонентов. Гейдар Алиев смотрел на демократию, как на понятый дисциплинированный, творческий процесс и придерживался непримиримой позиции в отношении политических авантюристов, пытающихся создать в обществе хаос, злоупотребляя этим понятием. Во время проведения политических реформ в центре внимания были создание единства общественно-политических сил и во имя развития правового государства и гражданского общества отказ от личных, групповых интересов, исходя из национальных интересов. Создание конструктивного сотрудничества среди большинства политических сил страны стало одним из основных факторов, ускоривших процесс государственного строительства".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook