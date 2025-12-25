Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    25 декабря, 2025
    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Премьер-министр Азербайджана, председатель Государственной Комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в первую годовщину трагедии посетил II Аллею почетного захоронения и почтил память погибших Национальных Героев Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.

    Как сообщает Report, об этом информировал Кабинет министров.

    А. Асадов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Самир Рзаев возложили цветы на могилы погибших членов экипажа.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

    За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа - Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы - посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Выжившие члены экипажа - Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы - награждены орденом "Рашадат" I степени.

    Əli Əsədov AZAL təyyarəsinin həlak olan ekipaj üzvlərinin məzarlarını ziyarət edib

