Али Асадов: Азербайджан вносит вклад в решение глобальных проблем

Помимо успешного председательства в ряде международных организаций, Азербайджан также вносит вклад в решение глобальных проблем.

Помимо успешного председательства в ряде международных организаций, Азербайджан также вносит вклад в решение глобальных проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8.

По его словам, четырехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и проведение COP29 являются ярким показателем растущего влияния страны в мире.

Премьер-министр также поблагодарил страны-члены D-8 за их важный вклад в работу COP29.