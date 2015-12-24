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    ​Али Ахмедов: Азербайджан и дальше будет развиваться ускоренными темпами

    Это результат осуществляемой президентом Ильхамом Алиевым политики

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Достигнутые за последние годы в Азербайджане большие достижения дают основание говорить, что на прошедших 1 ноября парламентских выборах победу одержала Партия "Ени Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом, выступая на организованном ПЕА мероприятии под названием "Во имя новых задач", заявил заместитель председателя-исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

    "Это результат осуществляемой президентом Ильхамом Алиевым политики. Азербайджан и дальше будет развиваться ускоренными темпами", - сказал А.Ахмедов.

    Зампред ПЕА поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.  

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