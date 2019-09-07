Заместитель премьера: Не исключено, что оппозиция находится под влиянием зарубежных спецслужб

Состоялось общереспубликанское совещание районных и городских организаций партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщает Report, в совещании участвовали заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, заместитель исполнительного секретаря Мубариз Гурбанлы, а также члены правящей партии, депутаты Милли Меджлиса.

Открывая совещание, А.Ахмедов отметил, что в декабре текущего года в стране будут проведены муниципальные выборы: "Как всегда, в преддверии начала предвыборной кампании в связи с муниципальными выборами в стране отмечается политическое оживление. Отдельные группы оппозиции оживились, включились в политические процессы с присущими им принципами. В сущности, проводимая значительной частью оппозиции политическая кампания сопровождается серьезным кризисом в определении понятия "политическая оппозиция".

Исполнительный секретарь ПЕА подчеркнул, что оппозиция с целью бросить тень на реалии Азербайджана прибегает к идеализации Армении: "Азербайджан в грубой форме сравнивают с Арменией. Они стараются представить жизнь в Армении в совершенно другом обличии, и на этом фоне искажают реалии Азербайджана. Таким путем они пытаются посеять в азербайджанском обществе недоверие к проводимой правительством политике. Они проводят двойственную пропаганду, рассчитанную на внешнюю аудиторию с целью целью дискредитации имиджа правительства Азербайджана. Считаю, что нельзя исключить возможность попадания оппозиции под влияние зарубежных спецслужб".