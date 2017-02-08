Али Ахмедов: Экстрадиция Александра Лапшина доказывает решимость Азербайджана защищать свои национальные интересы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Экстрадиция Александра Лапшина является одним из фактов, доказывающих решимость Азербайджана защищать свои национальные интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра, зампред – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что Азербайджан всегда выражал однозначную позицию в отношении людей, выступающих против национальной независимости и интересов страны, и тем самым, нарушающих национальное законодательство и международные правовые нормы.

Али Ахмедов подчеркнул, что власти Азербайджана способны демонстрировать достаточно категоричную позицию: "Экстрадиция Лапшина показала политическую волю Азербайджана, намерение предпринять решительные шаги по защите интересов государства".