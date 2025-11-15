Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцев

Международное право является основой в вопросе возвращения западных азербайджанцев на исторические земли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ОЗА Азиз Алекберли на международной научной конференции "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".

Он отметил, что основная цель - обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения людей на свои земли.

"В этом направлении постоянно в центре внимания находится сотрудничество с международными организациями. Мы особо подчеркнули в наших документах, что Община уважает все нормы и принципы международного права. До сведения мировой общественности доведено, что преступления армян против наших соотечественников перешли все границы. К сожалению, Армения не только не желает нести ответственность за все свои преступления, но и отрицает право азербайджанцев, изгнанных с земель предков, на возвращение. Материальное и культурное наследие Азербайджана было разрушено армянами. По этому поводу мы направили обращения во все соответствующие структуры, включая ЮНЕСКО. Несмотря на постоянные призывы Общины, Армения не дает положительного ответа по этому вопросу".

Алекберли добавил, что после вашингтонской встречи 8 августа этого года армянская общественность, политики и СМИ начали распространять ложную информацию о том, что якобы в Азербайджане отказались от идеи возвращения в Западный Азербайджан.

"После встречи в Вашингтоне армянские СМИ тиражировали новости о том, что якобы Община Западного Азербайджана прекращает свою деятельность, а в Азербайджане отказались от идеи возвращения в Западный Азербайджан. Они пытались навязать общественному мнению эту ложную, однако выгодную для них идею. Историческое выступление президента Ильхама Алиева в Национальной Академии Наук Азербайджана полностью разрушило эти вредные, ложные и предвзятые утверждения, распространяемые армянскими СМИ и политиками. Президент Ильхам Алиев еще раз решительно заявил, что вопрос возвращения в Западный Азербайджан останется на повестке, люди вернутся на свои родные земли, потому что это их историческое, моральное и законное право".