    Айдын Керимов: В Шуше в скором времени стартует строительство нового жилого комплекса

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:03
    Айдын Керимов: В Шуше в скором времени стартует строительство нового жилого комплекса

    Строительство третьего жилого комплекса в Шуше начнется в ближайшие два месяца.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

    Он отметил, что многие строительно-восстановительные работы в городе будут завершены в следующем году.

    "Работы начаты в двух жилых комплексах. В ближайшие два месяца начнется строительство третьего жилого комплекса. В Шуше ведется масштабное строительство, состоящее примерно из 45 зданий. В конце следующего года, в начале 2027 года, мы поэтапно передадим здания в пользование жителям", - отметил он.

