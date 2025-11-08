Айдын Керимов: В Шуше в скором времени стартует строительство нового жилого комплекса

Строительство третьего жилого комплекса в Шуше начнется в ближайшие два месяца.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что многие строительно-восстановительные работы в городе будут завершены в следующем году.

"Работы начаты в двух жилых комплексах. В ближайшие два месяца начнется строительство третьего жилого комплекса. В Шуше ведется масштабное строительство, состоящее примерно из 45 зданий. В конце следующего года, в начале 2027 года, мы поэтапно передадим здания в пользование жителям", - отметил он.