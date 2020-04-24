​Агентство обратилось к пользователям интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность составляет основу инноваций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отмечается, что именно по этой причине защита и обеспечение прав на интеллектуальную собственность создадут возможности для привлечения инвестиций и поддержки инноваций.

"Мы призываем всех пользователей интеллектуальной собственности при использовании этих прав следовать нормам защиты и международным обязательствам нашей страны в данной сфере", - говорится в заявлении.