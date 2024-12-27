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Афет Тельмангызы: Праздничные мероприятия в Ханкенди продлятся несколько дней

Афет Тельмангызы: Праздничные мероприятия в Ханкенди продлятся несколько дней Праздничные мероприятия в Ханкенди продлятся несколько дней.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 16:24
Афет Тельмангызы: Праздничные мероприятия в Ханкенди продлятся несколько дней

Праздничные мероприятия в Ханкенди продлятся несколько дней.

Об этом сказала корреспонденту Report в Ханкенди начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Она подчеркнула, что в Ханкенди впервые за долгое время организована праздничная ярмарка:

"Ярмарка организована по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. В мероприятии под названием "Зимняя сказка" представлены многие компании и предприятия, а также частные лица, демонстрирующие свою продукцию".

Тельмангызы добавила, что ярмарка продлится до 4 января: "В Ханкенди 28 декабря состоится праздничный концерт, а 31 декабря - фейерверк".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Xankəndidə bayram tədbirləri bir neçə gün davam edəcək

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