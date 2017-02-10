90-летний юбилей Мстислава Ростроповича отметят в Азербайджане на государственном уровне

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения всемирно известного музыканта и выдающегося общественного деятеля, активного защитника прав и свобод человека, народного артиста СССР, лауреата Государственной и Ленинской премий Мстислава Леопольдовича Ростроповича.

Мстислав Ростропович является выдающимся мастером, внесшим неоценимый вклад в развитие современной мировой музыки. Он открыл новую эру в истории виолончельного исполнительства и многочисленными выступлениями в качестве дирижера симфонического оркестра в самых престижных концертных залах еще более обогатил сокровищницу общечеловеческой культуры. Ростроповичу принадлежат исключительные заслуги в области укрепления международных культурных связей родного Азербайджана и развития его музыкального искусства.

В целях обеспечения достойного проведения в Азербайджане 90-летнего юбилея выдающегося музыканта и общественного деятеля Мстислава Ростроповича министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить соответствующий план мероприятий.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.