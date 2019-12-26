Мазахир Панахов: 1329 человек обратились для участия в парламентских выборах

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До сих пор 1329 человек обратились для участия во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля 2020 года.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании в ЦИК.

По его словам, 262 кандидата выдвинуты политическими партиями: "11 человек выдвинуты от инициативных групп, 1056 выдвинули кандидатуры индивидуально".

М.Панахов сказал, что кандидатура 1042 обратившихся уже подтверждена: "Из них 829 человек уже забрали подписные листы. 60 человек их возвратили, 1 зарегистрирован, 29 человек приостановили участие в выборах".