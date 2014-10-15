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    Президент Азербайджана ознакомился с работой по благоустройству и строительству в поселке Пираллахы

    В поселке Пираллахы предусмотрено строительство рынка, торговых центров и автозаправочной станции

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по благоустройству и строительству в поселке Пираллахы. Как сообщает Report, президента проинформировали о начале ремонта фасадов жилых зданий вдоль центрального проспекта в поселке Пираллахы. Проводится работа по обновлению фасадов зданий, ремонту порталов и кровельных покрытий, сносятся мелкие и недостроенные постройки, не отвечающие нормам градостроительства, очищаются и благоустраиваются территории. Здания капитально ремонтируются на основе утвержденного проекта.

    В целях обеспечения удобства жителей поселка Пираллахы предусмотрено строительство рынка, торговых центров и автозаправочной станции. 

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