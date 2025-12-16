Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 16 декабря, 2025
    • 14:10
    Министр Пакистана: Открытие банковских офисов упростит торговые расчеты с Азербайджаном

    Открытие офисов банков Азербайджана и Пакистана может стать важным механизмом реализации двусторонней торгово-инвестиционной повестки.

    Об этом в интервью Report заявил министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.

    По его словам, развитие финансовых инструментов между Пакистаном и Азербайджаном имеет критически важное значение для расширения экономического сотрудничества.

    "Финансирование само по себе не является целью - это инструмент для содействия торговле и инвестициям. Поэтому любые меры, направленные на упрощение финансовых расчетов, будь то открытие офисов азербайджанских банков в Пакистане или представительств наших банков в Азербайджане, станут важными механизмами поддержки нашей амбициозной торгово-инвестиционной повестки", - отметил министр.

    Касаясь намерения Азербайджана предоставить Пакистану кредит в размере 1 млрд долларов, М. Аурангзеб подчеркнул, что средства могут быть структурированы в различных форматах.

    "Речь может идти как о размещении средств через Центральный банк Пакистана, так и о финансировании азербайджанских инвесторов, выходящих на пакистанский рынок. Наша цель - устойчивое сотрудничество, поэтому любые финансовые потоки должны быть напрямую связаны с торговлей и инвестициями. Соответственно, финансирование должно способствовать упрощению и структурированию торгово-инвестиционных потоков из Азербайджана в Пакистан", - сказал он.

    Министр также отметил, что текущие объемы торговли между двумя странами не отражают их реальный потенциал - как по экспорту из Пакистана в Азербайджан, так и по импорту в обратном направлении.

    "Торговый оборот менее 50 млн долларов для двух стран такого масштаба не является оправданным. Здесь существует значительный потенциал, и в ближайшие месяцы мы будем активно работать над определением приоритетных направлений, с которых можно начать формирование более существенных торговых потоков", - добавил М. Аурангзеб.

    С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

