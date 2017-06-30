Зияфет Аскеров: Европейский суд в 2016 году относительно Азербайджана вынесен 16 решений

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Иногда отмечается вынесение большого количество связанных с Азербайджаном решений Европейского суда. Но если мы посмотрим, то можем увидеть, что в 2016 году относительно Азербайджана было вынесено 16 решений".

Как сообщает Report, об этом на последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса заявил первый заместитель председателя парламента, член Судебно-правового Совета Зияфет Аскеров.

По его словам, при просмотре сайта Европейского Суда, можно обнаружить что в первую четверку входят другие страны: "Хотя в отношении Греции было принято 41 решение, в отношении Узбекистана - 33 решений. Здесь необходимо учитывать еще и численность населения. Европейские эксперты высоко оценивают проводимые реформы в судебной системе властями Азербайджана. Однако некоторые силы пытаются бросить тень на это".