Зияфет Аскеров: Азербайджан продолжит укреплять гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ

Азербайджан намерен и впредь развивать гуманитарное сотрудничество на пространстве СНГ.

Как передает Report со ссылкой на Межпарламентскую Ассамблею (МПА) государств-участников СНГ, об этом заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров заявил в ходе 59-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Он подчеркнул, что мониторинг выборов и референдумов является одним из приоритетных направлений работы МПА СНГ, а участие наблюдателей способствует укреплению демократических стандартов. Особое внимание было уделено деятельности Ассамблеи как важной платформы многостороннего взаимодействия стран Содружества.

"Межпарламентская Ассамблея СНГ зарекомендовала себя как действенный механизм многостороннего сотрудничества, вырабатывающий общие подходы к решению социальных, экономических и гуманитарных задач", - отметил Аскеров.

Он также подчеркнул активную работу представителей Бакинского филиала МПА СНГ, которые участвуют в наблюдении за выборами, содействуя объективной оценке избирательных процедур и укреплению доверия к ним.

"Азербайджан будет и далее развивать гуманитарное сотрудничество, укрепляя дух единства и взаимопонимания на пространстве СНГ", - добавил Аскеров.