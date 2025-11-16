Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Жапаров: Зангезурский коридор станет стратегическим продолжением ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:01
    Зангезурский коридор станет логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    "Строительство стратегически важной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангизурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - заявил Жапаров.

    Кыргызский лидер также предложил разработать единую электронную платформу "Цифровой транзитный коридор" для обмена таможенными данными и оформления разрешительных документов по принципу единого окна. По его словам, запуск подобной платформы поможет повысить эффективность взаимодействия в транспортной сфере.

