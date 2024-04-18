Жан Ив Поэди: Франция пытается уничтожить культуру канакского народа

Французское правительство пытается уничтожить культуру канакского народа.

Французское правительство пытается уничтожить культуру канакского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал историк из Новой Каледонии Жан Ив Поэди на конференции в парламенте Азербайджана на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".

По его словам, канакский народ имеет древнюю историю и культуру, насчитывающую почти три тысячи лет: "Франция не должна в это вмешиваться. Однако эта страна пытается стереть нашу культуру с лица земли и сделать наш народ зависимым от западной культуры".