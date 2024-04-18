Жан Ив Поэди: Франция пытается уничтожить культуру канакского народа

Французское правительство пытается уничтожить культуру канакского народа.
Как сообщает Report, об этом сказал историк из Новой Каледонии Жан Ив Поэди на конференции в парламенте Азербайджана на тему "История, современные вызовы и ожидаемое будущее".
По его словам, канакский народ имеет древнюю историю и культуру, насчитывающую почти три тысячи лет: "Франция не должна в это вмешиваться. Однако эта страна пытается стереть нашу культуру с лица земли и сделать наш народ зависимым от западной культуры".