    Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 17:53
    Президент Украины Володимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, об этом Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом Ильхамом Алиевым.

    Главы государств также провели обмен мнениями относительно двусторонних отношений.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский президент Украина Азербайджан
    Volodimir Zelenski Azərbaycana humanitar dəstəyi ilə bağlı təşəkkür edib
    Zelenskyy thanks Azerbaijan for humanitarian assistance

