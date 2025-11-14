Президент Украины Володимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, об этом Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом Ильхамом Алиевым.

Главы государств также провели обмен мнениями относительно двусторонних отношений.