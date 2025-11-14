Volodimir Zelenski Azərbaycana humanitar dəstəyi ilə bağlı təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 16:58
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəngində deyib.
Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları, həmçinin ikitərəfli əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
17:22
Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıbİKT
17:19
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02