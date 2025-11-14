İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Volodimir Zelenski Azərbaycana humanitar dəstəyi ilə bağlı təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:58
    Volodimir Zelenski Azərbaycana humanitar dəstəyi ilə bağlı təşəkkür edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya humanitar dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəngində deyib.

    Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları, həmçinin ikitərəfli əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparıblar.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Azərbaycan Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi

