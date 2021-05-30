Заявление Конгресса США по случаю Дня Республики

28 мая конгрессмен Стив Шабот, сопредседатель Рабочей группы Конгресса США по Азербайджану, выступил с заявлением по случаю 103-й годовщины основания Азербайджанской Республики

28 мая конгрессмен Стив Шабот, сопредседатель Рабочей группы Конгресса США по Азербайджану, выступил с заявлением по случаю 103-й годовщины основания Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, подчеркивается, что в 1918 году в Азербайджане была основана первая в мусульманском мире светская парламентская демократия. Отмечается, что Азербайджан - одна из первых стран, которая предоставила женщинам право голоса.

В информации также говорится, что Азербайджан является близким партнером Соединенных Штатов и их союзников, сыграл ключевую роль в поддержании стабильной связи с Афганистаном в рамках миссий США и НАТО в Афганистане, а также сотрудничал с Соединенными Штатами в широкой войне с террором. В то же время сообщается, что Азербайджан имеет прочные отношения с еврейской общиной и Израилем.

В заявлении также подчеркивается, что важность Азербайджана еще более возрастет вместе с Южным газовым коридором, который был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года, и что наша страна является основным поставщиком энергоносителей в Европу и внесла значительный вклад в диверсификацию.