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Завершился второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024"

Завершился второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" Завершился второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024", совместно организованной Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 22:48
Завершился второй день международной программы Шуша – молодежная столица ОИС 2024

Завершился второй день Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024", совместно организованной Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, командированный в Шушу, во второй день программы состоялись NexGen: Форум социальных инноваций, Международная конференция по лидерству и дипломатии, а также панельная дискуссия Исламской молодежи во имя мира и гармонии.

В мероприятиях, проведенных в рамках программы, приняли участие официальные лица, делегации стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), руководители и представители различных структур, организаций и более 150 представителей молодежи из 36 стран.

Во второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" для участников также был организован тур по Шуше. Молодые люди из разных стран, входящих в ОИС, ознакомились с процессом строительства и реконструкции в Шуше, посетили Шушинскую крепость, мечеть Юхары Говхарага, Джыдыр дюзю, расстрелянные статуи хан-гызы Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

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Версия на азербайджанском языке "Şuşa İƏT-in Gənclər Paytaxtı 2024" Beynəlxalq Proqramının ikinci günü başa çatıb

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