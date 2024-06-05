Завершился второй день Международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024", совместно организованной Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.
Как передает корреспондент
В мероприятиях, проведенных в рамках программы, приняли участие официальные лица, делегации стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), руководители и представители различных структур, организаций и более 150 представителей молодежи из 36 стран.
Во второй день международной программы "Шуша – молодежная столица ОИС 2024" для участников также был организован тур по Шуше. Молодые люди из разных стран, входящих в ОИС, ознакомились с процессом строительства и реконструкции в Шуше, посетили Шушинскую крепость, мечеть Юхары Говхарага, Джыдыр дюзю, расстрелянные статуи хан-гызы Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.