Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай
Внешняя политика
- 03 сентября, 2025
- 19:48
3 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.
Как сообщает Report, в Пекинском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.
Последние новости
20:42
Фото
Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничестваВнешняя политика
20:21
Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дниДругие страны
20:18
Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в ПольшеДругие страны
20:15
Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семиДругие страны
20:06
Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по УкраинеДругие страны
20:05
СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с ТрампомДругие страны
19:54
COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисомЭкология
19:48
Фото
Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в КитайВнешняя политика
19:36