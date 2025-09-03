Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай

    Внешняя политика
    • 03 сентября, 2025
    • 19:48
    Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай

    3 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.

    Как сообщает Report, в Пекинском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.

    Ильхам Алиев Китай визит
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb
    Английская версия Английская версия
    Фото
    President Ilham Aliyev concludes working visit to China

