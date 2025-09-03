İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 03 sentyabr, 2025
- 19:47
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri sentyabrın 3-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Pekin Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı rəsmi şəxslər yola saldılar.
