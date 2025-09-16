Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 17:49
    Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан

    Завершился официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Президент ОАЭ визит Физулинский аэропорт
    Фото
    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Фото
    President of United Arab Emirates concludes official visit to Azerbaijan

