Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 17:49
Завершился официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Последние новости
19:13
Али Лариджани прибыл в Саудовскую Аравию для переговоровВ регионе
18:58
Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TVИндивидуальные
18:56
Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"Искусство
18:42
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с ИраномДругие страны
18:40
В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основеДругие страны
18:35
Фото
Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"Армия
18:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%Энергетика
18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерствеВнешняя политика
18:11