Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 17:41
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın Azərbaycana rəsmi səfəri sentyabrın 16-da başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanı yola saldı.
Son xəbərlər
19:05
Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏYDaxili siyasət
18:59
Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıbBiznes
18:55
Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaqFutbol
18:48
ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
18:40
Foto
"Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olubİncəsənət
18:28
Foto
Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilirHərbi
18:25
ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcəkDigər ölkələr
18:23
"Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaqFutbol
18:23