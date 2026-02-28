Завершился официальный визит премьера Эфиопии в Азербайджан

Сегодня завершился официальный визит премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эфиопии проводили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и другие официальные лица.