Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан

Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 8 ноября.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.