Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 20:51
    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан

    Официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 8 ноября.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.

    Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан
    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан
    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан
    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан
    Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения
    Фото
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Фото
    President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan concluded official visit to Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей