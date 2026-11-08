İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 20:50
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri noyabrın 8-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə dövlətinin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yola saldılar.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
    Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Əminə Ərdoğan Rəsmi səfər
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