Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 20:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri noyabrın 8-də başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə dövlətinin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yola saldılar.
Foto
Foto
Son xəbərlər
08:18
Çində yaşayış kompleksində yanğın nəticəsində 14 nəfər ölübDigər ölkələr
08:00
Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
07:45
Cozef Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicəsinin gedişatını açıqlayıbDigər ölkələr
07:13
Tramp Rubionun ABŞ dövlət katibi vəzifəsində qalacağını bildiribDigər ölkələr
06:21
Yaponiya 50,4 milyard dollarlıq rekord valyuta intervensiyası keçiribDigər ölkələr
06:01
Tramp İranla müharibə zamanı ABŞ-nin qoruduğu ölkələrdən ödəniş tələb edibDigər ölkələr
05:58
Foto
Londonda Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunubXarici siyasət
05:35
Tramp İranla müharibənin respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyətinə təsirini etiraf edibDigər ölkələr
05:05
Tramp: ABŞ İranın infrastrukturunu məhv etmək niyyətində deyilDigər ölkələr