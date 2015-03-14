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    Завершился официальный визит президента Пакистана в Азербайджан

    Президента Пакистана и его супругу в аэропорту провожали зампремьер-министра Али Ахмедов и другие официальные лица

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта завершился официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна в Азербайджанскую Республику.

    Как отмечает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
    Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и его супругу Мехмуду Мамнун в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.

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