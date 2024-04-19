Завершилась дипломатическая миссия посла Италии в Азербайджане

Уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Азербайджаном и Италией и благодарность за поддержку и сотрудничество выразил чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Клаудио Таффури.
Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече 19 апреля с главой МИД Джейхуном Байрамовым в связи с завершением своей дипломатической миссии в Азербайджане.
Дж. Байрамов поблагодарил посла за усилия, предпринятые в период его деятельности в стране для развития отношений между Азербайджаном и Италией, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.