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Завершилась дипломатическая миссия посла Италии в Азербайджане

Завершилась дипломатическая миссия посла Италии в Азербайджане 18:21 19 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Азербайджанской Республике Клаудио Тафури в связи с завершением его дипломатической деятельно
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 18:43
Завершилась дипломатическая миссия посла Италии в Азербайджане

Уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Азербайджаном и Италией и благодарность за поддержку и сотрудничество выразил чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Клаудио Таффури.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече 19 апреля с главой МИД Джейхуном Байрамовым в связи с завершением своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Дж. Байрамов поблагодарил посла за усилия, предпринятые в период его деятельности в стране для развития отношений между Азербайджаном и Италией, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоItalian ambassador completes his diplomatic mission in Azerbaijan
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