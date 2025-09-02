Заур Ахмедов: Мирный процесс на Южном Кавказе открывает новые горизонты для датского бизнеса

Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе создает беспрецедентные возможности не только для самого региона, но и для европейских стран, включая Данию, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Дании Заура Ахмедова для POV International.

По мнению дипломата, стабильность на Южном Кавказе существенно укрепит восточные границы ЕС и создаст дополнительные экономические возможности для европейских держав.

"После десятилетий конфликта и противостояния мир на Южном Кавказе становится реальностью. Это имеет значение и для Европы, и для Дании, которая сейчас председательствует в ЕС", - подчеркнул Ахмедов.

Ключевым элементом новой геополитической архитектуры региона, по словам посла, станет запуск "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот стратегический транспортный коридор соединит основную территорию Азербайджана с его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

"Новый транспортный коридор станет частью Среднего коридора, соединив Кавказ с Турцией, Европой и Евразией, способствуя росту торговли и повсеместному созданию новых рабочих мест. Датский судоходный гигант Maersk уже использует этот маршрут и заинтересован в его дальнейшем укреплении", - подчеркнул Заур Ахмедов.

По словам посла, с введением в эксплуатацию TRIPP стратегическое значение Азербайджана в рамках Среднего коридора существенно возрастет.

"TRIPP в том числе открывает новые возможности для датских компаний. В этом свете прорыв мира на Южном Кавказе также приобретает значение для текущего председательства Дании в ЕС и предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в октябре, учитывая, что безопасность, сплоченность и экономические связи Европы находятся в процессе изменения", - подчеркнул посол.