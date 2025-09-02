    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:11
    Заур Ахмедов: Мирный процесс на Южном Кавказе открывает новые горизонты для датского бизнеса

    Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе создает беспрецедентные возможности не только для самого региона, но и для европейских стран, включая Данию, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе.

    Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Дании Заура Ахмедова для POV International.

    По мнению дипломата, стабильность на Южном Кавказе существенно укрепит восточные границы ЕС и создаст дополнительные экономические возможности для европейских держав.

    "После десятилетий конфликта и противостояния мир на Южном Кавказе становится реальностью. Это имеет значение и для Европы, и для Дании, которая сейчас председательствует в ЕС", - подчеркнул Ахмедов.

    Ключевым элементом новой геополитической архитектуры региона, по словам посла, станет запуск "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот стратегический транспортный коридор соединит основную территорию Азербайджана с его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

    "Новый транспортный коридор станет частью Среднего коридора, соединив Кавказ с Турцией, Европой и Евразией, способствуя росту торговли и повсеместному созданию новых рабочих мест. Датский судоходный гигант Maersk уже использует этот маршрут и заинтересован в его дальнейшем укреплении", - подчеркнул  Заур Ахмедов.

    По словам посла, с введением в эксплуатацию TRIPP стратегическое значение Азербайджана в рамках Среднего коридора существенно возрастет.

    "TRIPP в том числе открывает новые возможности для датских компаний. В этом свете прорыв мира на Южном Кавказе также приобретает значение для текущего председательства Дании в ЕС и предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в октябре, учитывая, что безопасность, сплоченность и экономические связи Европы находятся в процессе изменения", - подчеркнул посол.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Zaur Əhmədov: Cənubi Qafqazda sülh prosesi Danimarka biznesi üçün yeni üfüqlər açır
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan-Armenia peace opens new prospects for Europe, says envoy to Denmark

