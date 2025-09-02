    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Zaur Əhmədov: Cənubi Qafqazda sülh prosesi Danimarka biznesi üçün yeni üfüqlər açır

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:32
    Zaur Əhmədov: Cənubi Qafqazda sülh prosesi Danimarka biznesi üçün yeni üfüqlər açır

    Azərbaycan və Ermənistan arasında Cənubi Qafqazda sülh prosesindəki irəliləyiş təkcə region üçün deyil, Danimarka da daxil olmaqla Avropa ölkələri üçün də yeni perspektivlər açır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Danimarkadakı səfiri Zaur Əhmədovun "POV International" üçün yazdığı məqalədə bildirilib.

    Diplomatın sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda sabitlik Avropa İttifaqının (Aİ) şərq qonşuluğunu gücləndirəcək və Avropa dövlətləri üçün əlavə iqtisadi imkanlar yaradacaq.

    "Onilliklərlə davam edən münaqişə və qarşıdurmadan sonra Cənubi Qafqazda sülh reallığa çevrilir. Bu, həm Avropa, həm də hazırda Aİ-yə sədrlik edən Danimarka üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - o vurğulayıb.

    Z.Əhmədov qeyd edib ki, "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu"nun (TRIPP) işə salınması xüsusi əhəmiyyət daşıyır, bu marşrut Azərbaycanın əsas hissəsini Ermənistan ərazisi vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək:

    "Yeni nəqliyyat dəhlizi Orta Dəhlizin bir hissəsi olacaq, Qafqazı Türkiyə, Avropa və Avrasiya ilə birləşdirəcək, ticarətin artmasına və hər yerdə yeni iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verəcək. Danimarkanın gəmiçilik nəhəngi "Maersk" artıq bu marşrutdan istifadə edir və onun daha da gücləndirilməsində maraqlıdır".

    Diplomatın sözlərinə görə, TRIPP-in istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki strateji rolu əhəmiyyətli dərəcədə güclənəcək.

    "TRIPP Danimarka şirkətləri üçün də yeni imkanlar açır. Bu baxımdan, Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsi Danimarkanın Aİ-də hazırkı sədrliyi və oktyabrda Kopenhagendə keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Avropanın təhlükəsizliyi, birliyi və iqtisadi əlaqələri dəyişmə prosesindədir", - səfir bildirib.

    Danimarka   TRİPP marşrutu   Səfir   Cənubi Qafqaz   SÜLH  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Заур Ахмедов: Мирный процесс на Южном Кавказе открывает новые горизонты для датского бизнеса
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan-Armenia peace opens new prospects for Europe, says envoy to Denmark

    Son xəbərlər

    12:24

    "Qarabağ"ın sabiq kapitanı: "Çelsi" və "Liverpul"dan başqa, digər rəqiblərlə başabaş mübarizə aparmaq olar"

    Futbol
    12:16

    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    12:13

    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    12:10

    Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib

    Maliyyə
    12:10

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Maliyyə
    12:07

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Maliyyə
    12:06

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti