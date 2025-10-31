Зарубежные дипломаты посетили село Хоровлу в Джебраильском районе

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты и представители международных организаций посетили село Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает Report, они ознакомились с масштабными работами по восстановлению и благоустройству, проведенными после освобождения территории от оккупации.

Участникам визита представили информацию о восстановительных проектах и созданной инфраструктуре, а также о планах по дальнейшему возрождению региона.

В составе делегации - более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что это уже 20-я по счету поездка дипломатического корпуса в освобожденные районы Азербайджана.