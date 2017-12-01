Зариф: Азербайджан - хороший сосед Ирана

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ У Ирана сложились хорошие отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр отметил, что помимо участия на сегодняшнем министерском заседании в рамках "Сердце Азии" - Стамбульский процесс он провел плодотворные переговоры с президентом Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики, вопрос Каспия, а также расширение транзитного сотрудничества и трёхсторонняя платформа с Россией и формат с Турцией

"Азербайджан - хороший сосед Ирана. И мы продолжим серьезные отношения с Азербайджаном", - заявил Зариф.