 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зариф: Азербайджан - хороший сосед Ирана

    © Report

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ У Ирана сложились хорошие отношения с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

    Министр отметил, что помимо участия на сегодняшнем министерском заседании в рамках "Сердце Азии" - Стамбульский процесс он провел плодотворные переговоры с президентом Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики, вопрос Каспия, а также расширение транзитного сотрудничества и трёхсторонняя платформа с Россией и формат с Турцией

    "Азербайджан - хороший сосед Ирана. И мы продолжим серьезные отношения с Азербайджаном", - заявил Зариф. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi