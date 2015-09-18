Запросивший убежище в Азербайджане Ваан Мартиросян: В Армении на меня оказывалось давление - ФОТО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я покинул Армению благодаря моим друзьям из азербайджанских НПО. Я был вынужден это сделать из-за давления, оказываемого на меня, в связи с моей общественно-политической деятельностью". Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

Он отметил, что результатом его "непримиримой борьбы с коррупционным режимом Саргсяна стало жестокое избиение на его глазах двухлетнего сына и жены".

В. Мартиросян заявил, что ему предлагались взятки за отказ от его деятельности в Армении, оказывалось давление на его мать.

По его словам, в связи с этим он принял решение ради обеспечения безопасности семьи уехать из Армении.

"Моя цель – посредством азербайджанских СМИ открыть глаза миру и армянской диаспоре на преступный и нелегитимный режим Сержа Саргсяна, который посредством надуманного карабахского конфликта удерживается при власти и пытается разрушить армянскую экономику", - заявил В. Мартиросян.