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    Запросивший убежище в Азербайджане Ваан Мартиросян: В Армении на меня оказывалось давление - ФОТО

    Моя цель – открыть глаза миру и армянской диаспоре на преступный и нелегитимный режим Сержа Саргсяна

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я покинул Армению благодаря моим друзьям из азербайджанских НПО. Я был вынужден это сделать из-за давления, оказываемого на меня, в связи с моей общественно-политической деятельностью". Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

    Он отметил, что результатом его "непримиримой  борьбы с коррупционным режимом Саргсяна стало жестокое избиение на его глазах двухлетнего сына и жены". 

    В. Мартиросян заявил, что ему предлагались взятки за отказ от его деятельности в Армении, оказывалось давление на его мать. 

    По его словам, в связи с этим он принял решение ради обеспечения безопасности семьи уехать из Армении. 

    "Моя цель – посредством азербайджанских СМИ открыть глаза миру и армянской диаспоре на преступный и нелегитимный режим Сержа Саргсяна, который посредством надуманного карабахского конфликта удерживается при власти и пытается разрушить армянскую экономику", - заявил В. Мартиросян.

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