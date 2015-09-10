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    ​Зампред Милли Меджлиса примет участие на съезде Партии справедливости и развития Турции

    Визит завершится 13 сентября

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября парламентская делегация во главе с зампредом азербайджанского парламента Бахар Мурадовой по линии Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) отбудет в Анкару для участия на очередном съезде Партии справедливости и развития Турции (AKP).

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в состав делегации входят депутаты Малахат Ибрагимгызы и Шамсаддин Гаджиев.

    В рамках визита предусматриваются встречи делегации с руководством Партии справедливости и развития, заместителем председателя Великого национального собрания Турции Наджи Бостанчи и пр.

    Визит завершится 13 сентября. 

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