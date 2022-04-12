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Замминистру Азербайджана вручили медаль за вклад в развитие отношений с Казахстаном

Замминистру Азербайджана вручили медаль за вклад в развитие отношений с Казахстаном Заместителю министра иностранных дел Азербайджана Халафу Халафову вручили юбилейную медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания вклада в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
12 апреля 2022 г. 12:07
Замминистру Азербайджана вручили медаль за вклад в развитие отношений с Казахстаном

Заместителю министра иностранных дел Азербайджана Халафу Халафову вручили юбилейную медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания вклада в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане, медаль вручил посол Казахстана Сержан Абдыкаримов.

Стороны в ходе встречи также обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, а также подготовку и проведение различных мероприятий в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Xələf Xələfovu təltif edib

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