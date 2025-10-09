Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Замминистра юстиции Турции указал на важность применения инноваций в поиске пропавших без вести

    Замминистра юстиции Турции указал на важность применения инноваций в поиске пропавших без вести

    Азербайджан и Турция продолжают действовать в духе многовекторного сотрудничества во всех сферах.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Турции Хуршит Йылдырым на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".

    "Я считаю, что это международное мероприятие по вопросу пропавших без вести имеет важное значение для всех стран-участниц. Азербайджан и Турция действуют в рамках многовекторных кодов во всех областях. Проблема пропавших без вести - это не только проблема прошлого, но и сегодняшнего дня", - добавил он.

    Йылдырым подчеркнул, что для определения местонахождения и личности пропавших без вести необходимо использовать технологические инновации.

    Hurşit Yıldırım: Azərbaycan və Türkiyə çoxvektorlu kodlar çərçivəsində hərəkət edir
    Turkish official says innovations are important in search for missing persons

