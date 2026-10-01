Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Замминистра внутренних дел и коммуникаций Японии посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 10:01
    Замминистра внутренних дел и коммуникаций Японии посетит Азербайджан

    Заместитель министра по международным вопросам Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэо Фусэда в ближайшее время посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов в социальных сетях по итогам встречи с японским чиновником.

    Встреча состоялась в посольстве Азербайджана в Токио. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности сотрудничества в различных сферах.

    "Азербайджанская сторона приветствует предстоящий визит Фусэды в Азербайджан и готова оказать всестороннее содействие в его организации. Мы желаем ему доброго пути и плодотворного визита", - добавил посол.

    Фарид Талыбов Хидэо Фусэда Азербайджано-японские отношения Официальный визит в Азербайджан
    Yaponiyanın daxili işlər və kommunikasiya nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək
    Japan's Deputy Minister for Internal Affairs and Communications to visit Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:56

    Чешская компания совместно с азербайджанским партнером будет производить самоходные гаубицы

    Армия
    10:54

    Сербия заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:51

    В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    10:47

    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    10:45

    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    10:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    10:41

    Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума СВМДА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    10:38

    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    10:35

    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    Лента новостей