Замминистра внутренних дел и коммуникаций Японии посетит Азербайджан

Заместитель министра по международным вопросам Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэо Фусэда в ближайшее время посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов в социальных сетях по итогам встречи с японским чиновником.

Встреча состоялась в посольстве Азербайджана в Токио. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности сотрудничества в различных сферах.

"Азербайджанская сторона приветствует предстоящий визит Фусэды в Азербайджан и готова оказать всестороннее содействие в его организации. Мы желаем ему доброго пути и плодотворного визита", - добавил посол.