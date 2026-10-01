Замминистра внутренних дел и коммуникаций Японии посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 01 октября, 2026
- 10:01
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Заместитель министра по международным вопросам Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэо Фусэда в ближайшее время посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов в социальных сетях по итогам встречи с японским чиновником.
Встреча состоялась в посольстве Азербайджана в Токио. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности сотрудничества в различных сферах.
"Азербайджанская сторона приветствует предстоящий визит Фусэды в Азербайджан и готова оказать всестороннее содействие в его организации. Мы желаем ему доброго пути и плодотворного визита", - добавил посол.
Yaponiyanın daxili işlər və kommunikasiya nazirinin müavini Azərbaycana səfər edəcək
Japan's Deputy Minister for Internal Affairs and Communications to visit Azerbaijan
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